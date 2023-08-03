Закупівля кисневих концентраторів зі збитками в ₴4,3 млн. – у Сумах повідомлено про підозру двом посадовцям

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру на даний час вже колишньому начальнику Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації та його заступниці, зловживання службовим становищем яких призвело до 4,3 млн грн збитків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, на той час начальник Управління охорони здоров’я, вступивши у злочинну змову зі своєю заступницею, яка також виконувала повноваження голови тендерного комітету, організували закупівлю медичних товарів за завищеною вартістю. Зокрема, використовуючи спрощену процедуру закупівлі, підозрювані, попри наявність вигідніших та очевидно виграшних пропозицій, уклали договір на поставку медичного обладнання з товариством з обмеженою відповідальністю, яке запропонувало одну з найвищих цін за обладнання.

Відтак для медичних закладів було придбано кисневих концентраторів на 18 млн 981 тис. грн. Згідно з офіційною документацією усього їх було закуплено 513 шт, вартість одного становила 37 тис. грн. Однак відповідно до висновку експерта ринкова вартість ідентичного виробу станом на дату укладання договору поставки складала 28 тис. 680 грн. Відтак різниця на закупівлі вказаного медичного обладнання складає 4 280 472, 00 грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура