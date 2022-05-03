На Луганщині поліцейські затримали чотирьох мародерів

Під час патрулювання території м. Сєвєродонецьк бійці батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» викрили чотирьох місцевих мешканців- двох жінок та двох чоловіків-, які викрали предмети побуту та іншу продукцію з магазинів та офісних приміщень.

За всіма фактами слідчими відкриті кримінальні провадження.

Тривають слідчі дії. Після оголошення підозри, слідчими буде направлено клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Луганської області