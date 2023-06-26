8 років за ґратами проведе інформатор фсб, який «зливав» локації ЗСУ поблизу Миколаєва

Доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного ворожого поплічника, який передавав окупантам місця дислокації Сил оборони на Миколаївщині.

Насамперед він намагався встановити і відправити агресору локації бліндажів та інших фортифікаційних споруд ЗСУ поблизу обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника наприкінці червня 2022 року під час контрдиверсійних заходів на прифронтових територіях регіону.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років тюрми, враховуючи його співпрацю зі слідством.

За даними розслідування, зловмисником є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення рф був дистанційно залучений фсб до негласної співпраці.

Встановлено, що російська спецслужба вийшла на чоловіка через один із прокремлівських Телеграм-каналів, де він неодноразово залишав свої антиукраїнські коментарі.

Всю подальшу комунікацію з фсб він здійснював у месенджері через «зв’язкового». Ним виявся адміністратор цього ж Телеграм-каналу.

Отриману інформацію загарбники планували використати для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських захисників.

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого інформатора винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України