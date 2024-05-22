10 років ув’язнення отримав «головний лікар» зі Старобільська, який співпрацює з окупаційною владою
За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцевого мешканця визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Йому призначено максимальне за інкримінованою статтею покарання ‒ 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати певні посади в органах влади.
Прокурори в суді довели, що заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КНП «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» після повномасштабного вторгнення рф почав співпрацювати з ворогом.
Навесні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «головного лікаря» так званої «державної установи «Старобільська фізіотерапевтична лікарня» лнр», створеної на базі українського медзакладу.
На цій посаді він сприяє реалізації політики «лнр» у сфері охорони здоров’я на захопленій території міста та району.
Також чоловік забезпечує розміщення військовослужбовців рф на одному з поверхів лікарні та займається їх госпіталізацією.
Вирок ухвалено заочно. Засуджений відбуватиме покарання з моменту затримання.
Наразі чоловіка оголошено у розшук.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)