10 років ув’язнення отримав «головний лікар» зі Старобільська, який співпрацює з окупаційною владою

За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцевого мешканця визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено максимальне за інкримінованою статтею покарання ‒ 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КНП «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» після повномасштабного вторгнення рф почав співпрацювати з ворогом.

Навесні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду «головного лікаря» так званої «державної установи «Старобільська фізіотерапевтична лікарня» лнр», створеної на базі українського медзакладу.

На цій посаді він сприяє реалізації політики «лнр» у сфері охорони здоров’я на захопленій території міста та району.

Також чоловік забезпечує розміщення військовослужбовців рф на одному з поверхів лікарні та займається їх госпіталізацією.

Вирок ухвалено заочно. Засуджений відбуватиме покарання з моменту затримання.

Наразі чоловіка оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)