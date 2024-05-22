За розбещення та зґвалтування малолітньої падчерки жителя Буковини засуджено до довічного ув’язнення

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у розбещенні та зґвалтуванні падчерки (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України).

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що чоловік усамітнювався з донькою своєї співмешканки, розбещував та ґвалтував дитину упродовж трьох років. Він почав це робити, коли дівчинці було 7 років.

Свою вину він не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованих злочинів.

Відомості щодо чоловіка внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора