До довічного позбавлення волі засуджено жителя Запоріжжя за вбивство своїх родичів

За публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя визнано винним запоріжанина в умисному вбивстві трьох людей та замаху на крадіжку (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у вересні 2022 року 30-річний місцевий мешканець із метою викрадення металевих виробів проник на територію домоволодіння своїх родичів, з якими мав неприязні стосунки.

На шум із хати вийшла його бабуся. Намагаючись уникнути викриття, чоловік схопив сокиру і спричинив їй смертельні тілесні ушкодження. Потім зайшов до будинку, де у такий же самий спосіб позбавив життя діда та батька. Після скоєного покинув місце злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 3 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Відділ інформаційної політики