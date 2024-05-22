Затримано російського інформатора, який збирав дані для захоплення Вовчанська на Харківщині

Служба безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки рф отримати стратегічно важливу інформацію про Сили оборони на півночі Харківщини.

Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора – місцевого підприємця.

Під виглядом вирішення комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

Також фігурант «втемну» використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував «потрібну» інформацію під час побутових розмов.

У подальшому зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

«Звітуючи» окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів.

Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його.

Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України