Експравоохоронець за допомогу окупантам отримав посаду керівника псевдовідділу поліції в смт Борова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній правоохоронець перейшов на бік ворога в тимчасово окупованому смт Боровій Ізюмського району. На вимогу військових РФ підозрюваний почав схиляти своїх колишніх колег до співпраці з «визволителями». Крім того, чоловік мав гарантувати російській армії безпечне перебування у вказаному окупованому населеному пункті.

На вдячність окупанти призначили чоловіка керівником так званого «Борівського відділу народної міліції».

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура