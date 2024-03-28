Судитимуть шахраїв, які обіцяли забезпечити кандидату призначення на посаду ректора одного з університетів Вінниччини

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо двох чоловіків, які використовуючи фейкові посвідчення посадовців парламенту. За протиправною схемою, вони намагалися «заробити» під час виборів ректора в одному з університетів Вінниччини.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Один з ділків представлявся головою антикорупційного комітету при ВРУ, інший – керівником відокремленого підрозділу антикорупційного комітету при Верховній Раді у Вінницькій області. Вони запропонували «допомогу» одній із кандидаток на посаду ректора. За 50 тисяч доларів США аферисти обіцяли «залучити власні зв’язки в органах влади», посприяти її обранню, аби «клієнтка» не мала жодних перешкод.

Також чоловіки натякнули, що така пропозиція може надійти й іншим бажаючим обійняти керівну посаду. Жінка на словах проявила зацікавленість, проте відразу звернулася до правоохоронців.

Правоохоронці затримали фігурантів «на гарячому» під час отримання авансу в 20 тисяч доларів. Встановлено, що вони не мають жодного відношення до роботи в антикорупційних органах чи парламенті.

Обидва фігуранти обвинувачуються у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань