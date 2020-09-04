70 тис. гривень за нелегальний продаж деревини — на хабарі затримано начальника облуправління лісового господарства

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ТУ ДБР, розташованим у м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України затримано на одержанні неправомірної вигоди начальника обласного управління лісового та мисливського господарства (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що наприкінці липня 2020 року начальник управління викликав до себе лісничого та описав схему, відповідно до якої він повинен неофіційно за готівкові кошти реалізувати частину зібраної в лісництві продукції (деревини), занизивши в офіційній звітності її реальний об’єм, а готівкові кошти передавати йому.

Згодом начальник управління знову зустрівся із лісничим, вимагаючи передати йому 70 тис. гривень від продажу сільгосппродукції та в подальшому щомісячно надавати 15 тис. гривень від реалізації за готівкові кошти деревини, спиляної на території підпорядкованого лісництва без внесення до реєстру.

У разі відмови посадовець погрожував звільнити лісничого із займаної посади.

Обумовлену суму коштів начальник управління отримав двома частинами.

3 вересня 2020 року під час передачі другого траншу у сумі 60 тис. гривень посадовця затримали. Під час обшуку у його кабінеті виявили частину коштів, переданих йому раніше.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва