Група осіб викрала з авто власника ювелірного магазину 10 кг ювелірних виробів та близько ₴3 мільйонів

Співробітники Управління карного розшуку поліції області спільно з поліцейськими Чернігівського районного управління затримали трьох підозрюваних у крадіжці ювелірних виробів та коштів з автівки чернігівця.

До поліції звернувся 69-річний мешканець Чернігова, який є власником ювелірного магазину. Чоловік повідомив, що перевозив у багажнику свого авто ювелірні вироби загальною вагою близько 10 кг та готівку в різній валюті загальною сумою близько 3 млн. грн. Зупинившись біля супермаркету, чоловік залишив автівку на парковці. А коли за кілька хвилин повернувся, то гроші та ювелірні вироби з легковика зникли.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники кримінального блоку поліції.

Оперативники встановили, що до злочину причетні троє чоловіків, які раніше судимі.

У ході оперативних заходів поліцейські з’ясували, що фігуранти використовували підроблені автомобільні номери та змінювали зовнішність за допомогою перуки. За підтримки колег з Києва та Київської області поліцейські встановили місця, куди ті почали збувати ювелірні вироби.

Поліція Чернігівщини за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення провела низку санкціонованих обшуків в місцях збуту краденого та в оселях підозрюваних, де вилучили викрадені гроші та ювелірні вироби.

Причетних до крадіжки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція помістила затриманих до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури інкримінують чоловікам скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нині поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до скоєння аналогічних злочинів по всій Україні.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області