Судитимуть групу осіб, які вимагали хабарі з підприємств за непроведення перевірок

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До складу злочинної групи входили посадовець Міністерства юстиції України та його родич. За відсутність обстежень зловмисники гарантували підприємствам збереження акредитації суб’єкта державної реєстрації.

Поліцейські встановили, що у 2018 році керівник управління Міністерства юстиції України налагодив злочинну «схему» систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від підприємств, що надають послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. До «роботи» він залучив свого родича, який виконував роль посередника.

Зловмисники пропонували керівникам підприємств не здійснювати перевірки, а відтак не скасовувати акредитації суб’єкта державної реєстрації. За свої «послуги» вони вимагали щомісяця половину отриманого підприємством прибутку.

Наразі слідчі ГСУ Нацполіції, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт щодо злочинної групи скеровано до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України
(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)

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