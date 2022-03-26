На Луганщині поліцейські затримали колаборанта

Сьогодні, 26 березня, співробітники Управління карного розшуку ГУНП спільно з оперативниками Лисичанської поліції в ході відпрацювання території міста Лисичанськ виявили 47-річного місцевого мешканця, який надавав незаконним збройним формуванням та окупаційним військам допомогу у веденні бойових дій проти сил оборони України.

Чоловік за допомогою мобільного додатку передавав супротивнику інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ та корегував обстріли рідного міста.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Поліція Луганської області