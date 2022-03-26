На Луганщині поліцейські затримали колаборанта

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Сьогодні, 26 березня, співробітники Управління карного розшуку ГУНП спільно з оперативниками Лисичанської поліції в ході відпрацювання території міста Лисичанськ виявили 47-річного місцевого мешканця, який надавав незаконним збройним формуванням та окупаційним військам допомогу у веденні бойових дій проти сил оборони України.

Чоловік за допомогою мобільного додатку передавав супротивнику інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ та корегував обстріли рідного міста.

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За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Поліція Луганської області

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