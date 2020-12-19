На Луганщині поліція завадила невідомим особам заволодіти сільгосптехнікою, на яку накладено арешт

На території земельних ділянок філії Лимарівський кінний завод ДП «Конярство України» знаходиться сільськогосподарська техніка і транспортні засоби, на які накладено арешт за клопотанням Офісу Генерального прокурора України. Арештована техніка наразі пебуває під охороною співробітників ГУНП в Луганській області.

Сьогодні, 19 грудня, на місце прибули невідомі особи та намагалися самовільно забрати арештовану техніку. Виїзд двох комбайнів співробітники поліції заблоковали. Але, скориставшись тим, що увага поліції була зосереджена на цій техніці, невідома особа на третьому комбайні самовільно залишила місце стоянки.

Згодом співробітники поліції, які наздоганяли втікача, виявили комбайн покинутим в полі в Міловському районі.

В цей час до чергової частини Міловського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що комбайн нібито пошкоджено шляхом пострілу.

Під час візуального огляду слідчі пошкоджень техніки внаслідок застосування вогнепальної зброї не виявили.

Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна групи Біловодського та Міловського відділів поліції, а також представники обласної поліції.

Інформація про вказані події направлена до територіального підрозділу ДБР.

Відділ комунікації поліції Луганської області