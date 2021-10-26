Поліція Чехії повідомила про затримання рекетирів «Луганської бригади»

Підозрювані вимагали гроші з українців, які живуть у Чехії.

Слідчі Національного управління боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) Чехії затримали кількох громадян України за підозрою в рекеті.

За даними поліції Чехії, так звана «Луганська бригада» тривалий час шантажувала інших українців, які проживають на території Чехії (в основному в Брно і Південноморавському краї), і наживалась на них, вимагаючи гроші нібито за захист. Зловмисники отримали таким чином не менше 2,5 млн. крон (близько 98 тис. євро), але ця сума може бути й більшою.

Операція з їх затримання відбулась минулого тижня.

Четверо членів «Луганської бригади» знаходяться під вартою, ще один знаходиться в розшуку. Дві жінки, яких підозрюють у відмиванні грошей, — на свободі. Під час обшуків у місцях проживання членів угруповання вилучили дві одиниці вогнепальної зброї та велику суму готівки.