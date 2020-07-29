На Луганщині судитимуть ОЗГ за вимагання більше ₴2 млн. з погрозами вбивством

Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи за фактом вимагання в особливо великих розмірах з погрозами застосування насильства та збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, злочинне угруповання у складі трьох мешканців Донецької області погрожували мешканцю Луганщини – сину місцевого фермера – застосуванням фізичного насильства та вбивством, а також вбивством його дітей, пошкодженням майна у разі несплати так званого «відкупу».

Потерпілий, побоюючись за власне життя та життя своїх рідних, був вимушений протягом серпня 2019 – травня 2020 років передати вказаним особам понад 2 млн грн. Правоохоронцями встановлено, що, з метою контролю поведінки та психологічного тиску на чоловіка, йому збували особливо небезпечну психотропну речовину – амфетамін.

При передачі останньої частини грошових коштів у сумі 500 тис грн обвинувачених було затримано. Під час санкціонованих обшуків було вилучено грошові кошти, золоті вироби, мобільні телефони, банківські картки, наркотичний засіб та психотропну речовину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Прес-служба прокуратури Луганської області