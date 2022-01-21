На Луганщині у «п’яному» ДТП загинула пасажирка авто

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю міста Лисичанськ, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельне ДТП.

Аварія сталася ввечері у листопаді 2021 року.

За даними слідства, у листопаді 2021 року нетверезий водій легкового автомобіля Audi A6 їхав вулицею с. Єпіфанівка Луганської області з перевищенням швидкості руху в межах населеного пункту. Керманич, не впоравшись з керуванням автівки, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Внаслідок аварії пасажирку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла.

Наразі суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної

прокуратури Луганської області)