На Луганщині у «п’яному» ДТП загинула пасажирка авто
За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю міста Лисичанськ, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельне ДТП.
Аварія сталася ввечері у листопаді 2021 року.
За даними слідства, у листопаді 2021 року нетверезий водій легкового автомобіля Audi A6 їхав вулицею с. Єпіфанівка Луганської області з перевищенням швидкості руху в межах населеного пункту. Керманич, не впоравшись з керуванням автівки, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Внаслідок аварії пасажирку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла.
Наразі суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.
За вчинене чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сєвєродонецької окружної
прокуратури Луганської області)