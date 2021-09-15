На Луганщині викрили двох шахраїв з «сувенірними» купюрами

Поліцейські Щастинського районного управління обґрунтовано підозрюють 59-річного раніше судимого за майнові злочини мешканця Станиці Луганської та 60-річного мешканця с. Райгородка у скоєнні шахрайства. Чоловікам загрожує покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Як встановили поліцейські, чоловіки розрахувалися за товар сувенірними купюрами номіналом 200 та 1 000 грн у магазинах, розташованих у смт Станиця Луганська та с. Райгородка.

В рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 190 КК України «Шахрайство» проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Луганської області