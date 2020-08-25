На Луганщині заарештовано «наркоаграрія», який вирощував у теплицях 600 рослин конопель

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчі ГУ Нацполіції в Луганській області спільно з оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України виявили та припинили злочинну діяльність з вирощування рослин конопель.

За даними слідства, 47-річний власник домогосподарства за місцем проживання у м. Новодружеську організував незаконний посів та вирощування конопель у двох саморобних теплицях.

Для отримання гарного «врожаю» чоловік налагодив повний цикл догляду за наркопродукцією – прополював насадження, займався систематичним поливом та підживленням спеціальними добривами для поліпшення властивостей ґрунту.

У ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили майже 600 рослин конопель, близько 100 г подрібненого канабісу, добрива та господарські інструменти для догляду за нарковмісними рослинами. Вилучене направлено для проведення судової експертизи.

Наркоаграрія затримано у порядку ст. 208 КПК України. На даний час йому повідомлено про підозру за фактом незаконного посіву та вирощування конопель у кількості понад 50 рослин (ч. 2 ст. 310 КК України) та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

У разі доведення вини чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Луганської області