У Красилові автоінструктор вимагав у 18-річного юнака гроші за успішне складання іспиту з водіння

Слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального Кодексу України.

18-річний юнак, чий батько загинув на Сході, захищаючи територіальну цілісність держави, записався в одну із автошкіл для отримання навичок керування транспортним засобом. Незадовго до екзамену водій-інструктор почав запевняти хлопця, що для успішного складання іспиту необхідно дати хабаря. Юнак же вирішив звернутися у поліцію.

Правоохоронці затримали автоінструктора в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а неправомірно отримані кошти вилучили.

60-річному чоловіку уже оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі досудовим розслідуванням перевіряється причетність інших осіб до вказаного кримінального правопорушення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області