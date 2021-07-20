На Луганщині заочно судитимуть 12 учасників злочинної організації, які вчиняли розбійні напади, викрадали та незаконно утримували людей

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно злочинної організації, причетної до вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів у захоплених незаконними збройними формуваннями містах на Луганщині.

Слідством встановлено, що 12 учасників озброєного злочинного об’єднання вчиняли розбійні напади на громадян, відбирали автотранспорт, позбавляли волі та незаконно утримували громадян. Зловмисники мали повний арсенал вогнепальної зброї – автомати Калашникова, пістолети Макарова, кулемет та снайперську гвинтівку.

На вчинення злочинів члени угруповання виїжджали декількома машинами, що забезпечувало їх прикриття під час здійснення нападів і створювало ефект реальної загрози застосування насильства. Нападники діяли раптово та агресивно.

За даними слідства, злочинна організація діяла упродовж травня-липня 2014 року. Її очолював активний учасник «козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова».

Зібрані докази підтверджують вчинення угрупованням озброєного нападу на мешканця Лисичанська, заволодіння його грошовими коштами та автомобілем «AUDI A6». Під час злочинних дій вказані особи, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, завдали потерпілому численні удари прикладами зброї руками, ногами по голові та тулубу, а також прострелили йому ногу з пістолета Макарова. Після знущань нападники затягли чоловіка до багажного відділення автомобіля, з якого він вистрибнув під час руху. Після втечі його було госпіталізовано з тяжкими тілесними ушкодженнями до медичного закладу.

За аналогічних обставин члени злочинної організації, використовуючи вогнепальну зброю та вчиняючи фізичне насильство, викрали та незаконно позбавили волі ще 5 мешканців Лисичанська та раніше Попаснянського району. Вони утримували потерпілих під озброєною охороною, примушували копати окопи та траншеї, будувати захисні барикади та фортифікаційні споруди.

Злочине угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України. Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Наразі усіх учасників злочинної організації оголошено у розшук. Їх судитимуть заочно за 7 статтями Кримінального кодексу України:

– створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у ній (ч. 1, ч. 2 ст. 255);

– незаконне поводження з вогнепальною зброєю (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263);

– незаконне позбавлення волі та викрадення людей (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч.3 ст. 146 КК);

– розбійний напад ( ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187);

– незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289);

– створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності ( ч. 2 ст. 260);

– порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438).

Обвинувальний акт направлено для розгляду по суті до Лисичанського міського суду Луганської області.

Максимальне покарання за вказаними статтями – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури