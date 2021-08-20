На Волині двоє чоловіків вкрали туї біля пам’ятника «Загиблим героям односельцям»

Волиняни, які вкрали 22 туї біля пам’ятника «Загиблим героям односельцям», отримали покарання.

Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд 16 серпня.

Як зазначається у вироку, 25 травня двоє осіб викопали із землі поряд з пам’ятником «Загиблим героям односельцям» 22 туї висотою 40-50 сантиметрів кожна. Таким чином зловмисники завдали шкоди Устилузькій територіальній громаді на загальну суму 1 980 гривень.

На суді підсудні визнали свою вину. Вони досягнули згоди із потерпілою стороною – старостою П’ятиднівського старостинського округу щодо оцінки завданої шкоди, кримінально-правової кваліфікації та покарання, яке повинні понести зловмисники.

Враховуючи каяття та визнання вини, а також беручи до уваги угоду про примирення з потерпілою стороною, суд призначив покарання винним у вигляді одного року обмеження волі умовно з іспитовим строком один рік. // Діло