На Луганщині затримали жінку, підозрювану у вбивстві

За процесуального керівництва Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури 46-річній мешканці села Новобіле Старобільського району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, ввечері 24 серпня 2021 року під час спільного вживання алкогольних напоїв між підозрюваною та її знайомим сталася сварка. У ході конфлікту жінка умисно нанесла потерпілому удар ножем в область серця, внаслідок чого він помер на місці.

З метою приховання вчиненого злочину підозрювана наступного дня вночі вивезла з власного будинку тіло потерпілого візком до річки. Його виявили у воді місцеві мешканці та повідомили про це правоохоронців.

У ході слідства проведено першочергові слідчі дії та встановлено всі обставини злочину. Поліцейські вилучили за місцем проживання особи знаряддя злочину та інші речові докази. Жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі прокуратурою направлено клопотання до Новопсковського районного суду Луганської області щодо застосування до підозрюваної безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими відділу поліції № 1 Старобільського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області, триває.

За вчинене підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського відділу

Старобільської окружної прокуратури)