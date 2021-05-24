На Львівщині 27-річного чоловіка судитимуть за вбивство з хуліганських мотивів

Ввечері 24 лютого 2021 року у центрі міста Дрогобича обвинувачений зустрів свою 24-річну знайому разом з 50-річним місцевим мешканцем. З хуліганських мотивів, без будь-якої вагомої причини чоловік завдав потерпілому 7 ударів ножем у шию, грудну клітку, черевну порожнину та спину.



Від отриманих поранень останній помер на місці. Після цього, скориставшись ситуацією та переслідуючи корисливий мотив, підсудний викрав з кишені куртки жертви мобільний телефон.

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

В ході досудового розслідування окружною прокуратурою у зв’язку із нововиявленими обставинами змінено кваліфікацію дій підозрюваного з ч.1 ст.115 на п.7.ч.2 ст.115 КК України, та пред’явлено обвинувачення за фактом умисного вбивства, вчиненого з хуліганських мотивів, та відкритого викрадення чужого майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Дрогобицького РВ ГУ НП у Львівській області.

Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. // Діло