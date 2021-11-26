На Львівщині чоловік до смерті побив батька батька

У Червонограді поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві батька

Як встановили співробітники Червоноградського районного відділу поліції, затриманий завдав жертві численні удари в голову під час конфлікту, спричинивши йому смертельні травми.

24 листопада, близько 14.50, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Грушевського у Червонограді виявлено тіло місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції. На тілі загиблого, 65-річного місцевого мешканця, експерти виявили численні тілесні ушкодження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 34-річний син загиблого. Напередодні, 23 листопада близько 20.00, між ним та загиблим виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав жертві удари по голові. Коли чоловік втратив рівновагу та впав на підлогу, син наніс йому ще декілька ударів ногою в ділянку голови, спричинивши смертельні травми. Після цього ліг спати.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області