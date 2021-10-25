На Львівщині чоловік вбив свою 60-річну матір

23 жовтня у поліцію надійшло повідомлення від 26-річного мешканця одного з сіл Стрийського району про те, що, повернувшись додому, він виявив у будинку тіло своєї 60-річної матері без ознак життя зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції.

На потилиці загиблої поліцейські виявили рубані рани. Як в подальшому встановили медики, саме ці тілесні ушкодження і стали причиною смерті жінки.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний син загиблої, який і повідомив про «знайдене» в будинку тіло у поліцію. Того дня близько восьмої години ранку, під час конфлікту, він тричі вдарив свою матір сокирою в ділянку потилиці, спричинивши їй смертельні тілесні ушкодження, від яких жінка померла на місці події.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. // Діло