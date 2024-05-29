Поліція ідентифікувала «ДНРівців», які знущалися із полонених захисників Маріуполя

Національна поліція заочно оголосила підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими пʼятьом представникам підконтрольних Росії незаконних збройних формувань фейкової «Донецької народної республіки».

Тексти підозр опубліковані на сайті Офісу генпрокурора.

Йдеться про знущання із полонених військовослужбовців Збройних сил України, які обороняли місто Маріуполь. Декотрих із них утримували у колишній Калінінській виправній колонії в окупованому місті Горлівка. Тут із 2014-го функціонує вʼязниця для незаконно засуджених псевдосудовими органами «ДНР».

Молодші інспектори окупаційної колонії, які мають українське громадянство, Ігор Богомолов, 1998 р.н., Микола Іванов, 1973 р.н., Сергій Махоньков, 1991 р.н., Євген Мацуєв, 1985 р.н. і Павло Рашков, 1999 р.н., займалися охороною та конвоюванням військовополонених.

Інспектор Рашков, наприклад, змушував полонених ставати у положення «зірки» і бив їх по ногах, сідницях і в область нирок.

В колонії, зокрема, утримувався працівник української поліції, який здався у полон 15-16 травня 2022-го біля заводу «Азовсталь». У серпні 2022 року він був залучений адміністрацією колонії до господарських робіт. Інспектор Махоньков помітив у полоненого повʼязку на руці і велів зняти її і показати, що там. Під повʼязкою виявилося татуювання тризуба, яке ще під час «прийомки» полоненому наказали видалити, але він відмовився. Розлючений Махоньков наказав полоненому стати під стіну в положенні «зірки» — розвести руки і ноги в сторони на максимальну ширину. Далі інспектор рукояткою гумової палиці завдав полоненому близько шести ударів у нижню частину тулуба.

В середині серпня 2022-го під час вечірньої перевірки на плацу інспектор Іванов помітив, що один із полонених стоїть у строю з піднятою головою. Іванов тричі ударив полоненого долонею по голові, а коли той все одно не схилив голову, то вдарив його кулаком у груди.

У жовтні 2022 року під час шикування на плацу Іванов знову звернув увагу на полоненого, який стояв із піднятою головою. «ДНРівець» сказав, що полонений втратив страх і повинен просити вибачення у землі, на яку напав. Іванов підійшов і вдарив чоловіка кулаком в груди, а потім ще по голові.

Одного разу полоненим наказали забігати до їдальні і, як наслідок, перед входом утворилася черга. Інспектор Мацуєв вирішив, що полонені рухаються занадто повільно і вдарив одного з них гумовою палкою по спині, підганяючи йти швидше. Мацуєв дочкався цього полоненого після прийому їжі і при виході з їдальні завдав йому ще два удари по спині.

Богомолов наглядав за військовополоненими в їдальні. Там був військовослужбовець нацгвардії України, який здався у полон 21 травня 2022 року біля заводу «Азовсталь». Богомолов звернув увагу, що полонений під час прийому їжі не дивиться у свою тарілку, а відволікається і крутить головою в різні боки. «ДНРівець» сприйняв це як зухвальство і сильно вдарив полоненого металевим ключем по шиї.

У січні 2023-го під час переклички на плацу Іванову не сподобалося, як полонений нацгвардієць назвав свої анкетні дані і за це він ударив його металевим ключем у лоб. Іншим разом Іванов вдарив полоненого, помітивши, що той має неголене обличчя.

У лютому 2023-го в другій половині дня на плацу відбулося шикування військовополонених. Там був український військових, захоплений у полон 12 березня 2022 року на території міста Маріуполя. Під час вечірньої перевірки Богомолов зачитував прізвища, а полонені мали виходити зі строю і називати свої анкетні дані. Вже згаданий полонений не почув, як оголосили його прізвище. Богомолов сприйняв це як зухвальство, підійшов і сильно вдарив потерпілого кулаком у груди. // Судовий репортер