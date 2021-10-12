На Київщині викрили поліцейського, який за хабар відпустив розшукуваного

Співробітник Броварського районного управління поліції (РУП) затримав чоловіка, якого оголосили у розшук столичні правоохоронці. Однак замість того, щоб повідомити колег, він дав можливість втікачеві і далі переховуватися за грошову «винагороду». На одержанні хабаря поліцейського затримано.

(відео, коментар: речник ДВБ НП України Олеся Бойко)

До працівників Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернулася заявниця і повідомила про факт вимагання грошей окремими співробітниками поліції Броварського РУП. При перевірці інформації встановлено, що 34-річний начальник сектору відділу кримінальної поліції затримав та доставив до поліцейського відділку чоловіка, який переховувався від правоохоронних органів і був оголошений у розшук Дарницьким управлінням поліції Києва за підозрою у розбої.

Проте оперативник, діючи всупереч інтересам служби, запропонував 35-річному розшукуваному не вживати заходів затримання для подальшої передачі його співробітникам столичної поліції. За таку «послугу» вимагав від співмешканки чоловіка 5 000 доларів США «відкупних» і дав п’ять днів на збір потрібної суми.

Після отримання поліцейським другої частини зазначеного хабаря – 50 000 гривень – його затримали на місці злочину працівники внутрішньої безпеки НПУ та ТУ ДБР, розташованого у місті Києві. Фігурантові оголосили про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури поліцейського затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають подальші слідчі дії, з метою встановлення можливих спільників співробітника поліції, та вживаються заходи на встановлення місця знаходження розшукуваного чоловіка з подальшим затриманням.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України