На Львівщині чоловік жорстоко побив сусіда – любителя гучної музики

За скоєне затриманому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

13 червня, о 22.10, у поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в селі Куликів Львівського району місцевий мешканець жорстоко побив свого сусіда. Потерпілого з тяжкими травмами голови госпіталізували.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1.

Правоохоронці встановили, що 48-річний місцевий мешканець побив свого сусіда віком 38 років через те, що той дуже голосно слухав музику.

Зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області