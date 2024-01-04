У столиці затримали зловмисників, які під погрозою ножа відібрали у незнайомця гаманець

Правопорушники прийшли в гості до знайомого, а в результаті скоїли розбійний напад на чоловіка, який останнім часом проживає у його квартирі. Поліцейські затримали спільників біля найближчого банкомату, де вони встигли зняти 18 000 гривень готівки з банківської картки потерпілого. За скоєне зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що двоє товаришів пригрозили ножем його знайомому та відібрали у нього куртку, в кишені якої знаходився гаманець з документами, грошима та банківською карткою. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Дніпровського управління поліції Олександр П’ятниківський, на місці злочину правоохоронці з’ясували, що потерпілий став жертвою розбійного нападу, який відносно нього вчинили двоє незнайомців:

«В оселі гості поводили себе шумно, а після того, як зайшли до кімнати потерпілого, він почав сваритись з ними та виганяти їх. Відтак зловмисники пригрозили чоловіку ножем, забрали у нього куртку, в якій знаходився гаманець з грошима, документами та банківською карткою і втекли. Під час спілкування з правоохоронцями потерпілий надав опис підозрюваних осіб, а також повідомив, що отримав смс-повідомлення від мобільного банкінгу про те, що з його карти були зняті гроші у банкоматі на сусідній вулиці».

Вже через декілька хвилин, отримавши орієнтування від колег, дільничні офіцери поліції Юрій Романішин та Олександр Бойченко спільно з патрульними поліцейськими зупинили порушників біля банкомату. Вони на цей час встигли здійснити декілька транзакцій та зняти 18 000 гривень.

З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а зловмисників правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 42-річний уродженець Київщини та уродженець Луганщини, 1992 року народження.

«За цим фактом слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозри за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває», – зазначив Олександр П’ятниківський.

Відділ комунікації поліції Києва