За колабораціонізм судитимуть сімох мешканців Луганщини, які «керують» в псевдоорганах окупаційної влади

Прокурори Луганської обласної, Старобільської та Сватівської окружних прокуратур направили до суду обвинувальні акти стосовно сімох мешканців Луганщини, які обійняли керівні посади при окупаційній владі рф (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф на територію України, п’ятеро мешканців Старобільщини, мешканець Сватівщини та Кремінної почали активно співпрацювати з окупаційною владою так званої «лнр».

Обвинувачені навесні та влітку 2022 року обійняли керівні «посади» в незаконних органах «влади» псевдореспубліки.

Стосовно так званих «начальника управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення адміністрації Старобільського району лнр», «завідуючої архівного сектору адміністрації Старобільського району лнр», «в.о. начальника Новопсковського відділення пенсійного фонду «лнр», «начальника відділу по життєзабезпеченню с. Семикозівка адміністрації Старобільського району лнр», «начальника відділу із забезпечення життєдіяльності с. Калмиківка адміністрації Старобільського району лнр», «заступника голови адміністрації Білокуракинського району «лнр» та «в.о. голови адміністрації Кремінського району» «лнр» матеріали обвинувачень вже направлені до судів для розгляду по суті.

На псевдопосадах вони сприяють у легалізації окупаційного режиму у незаконно створених органах так званої «лнр».

За протиправні дії обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської

та Сватівської окружних прокуратур)