На Львівщині затримали керівника благодійного фонду, який організував «схему» виїзду осіб за кордон

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими поліції області викрили 28-річного чоловіка на організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації. За 2000 доларів США фігурант обіцяв надати документи про непридатність «клієнта» до служби в армії з подальшим внесенням даних до інформаційної бази, що дозволяло б чоловікові безперешкодно перетнути кордон.

5 вересня поліцейські затримали керівника благодійного фонду під час отримання 2000 доларів США у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, а суд взяв його під варту.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Нагадаємо: у Львові поліцейські затримали організатора злочинної схеми, який за 6000 доларів США обіцяв чоловікам потрапити до країн ЄС.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України