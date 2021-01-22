На Львівщині групі осіб повідомили про підозру у заволодінні майном КП міськради

Сума завданих збитків – майже 9 мільйонів гривень.

Злочинну схему заволодіння майном комунального підприємства “Червоноградтеплокомуненерго” міської ради викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

Як установили поліцейські, до організації схеми причетні керівники комерційних структур. Аби заволодіти майном комунального підприємства, упродовж січня-липня 2020 року штучно створювалися податкові борги. Надалі з метою їх погашення на комунальне майно накладались арешти. Потім його продавали за заниженою в десятки разів вартістю своїм товариствам.

Так зловмисники придбали магістральну теплову мережу від котельні довжиною 1960 м, що перебувала в податковій заставі, за 216 тис. грн. Ринкова ж її вартість становила понад 9 млн грн. У наслідок такої оборудки зловмисники заволоділи 8,8 млн грн. Це сума від різниці між ринковою та встановленою під час продажу ціною.

Сьогодні, 21 січня, учасникам злочинної схеми — директорам трьох товариств було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Крім того, поліцейські провели 22 санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваних та інших осіб, причетних до злочину, а також у приміщеннях комунального підприємства, міської ради, в управлінні податкової служби.

Під час досудового розслідування буде вивчатися вилучена в ході обшуків документація та перевірятиметься причетність до злочину інших осіб.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України