На Львівщині керівнику відділення банку повідомили про підозру в привласненні коштів клієнтів

Як встановили правоохоронці, підозрювана заволоділа грошима у сумі майже 30 тисяч доларів США.

Зловмисницю викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у 2018 році начальник відділення одного з банків, 37-річна жителька Дрогобича, заволоділа коштами клієнта у сумі майже 30 тисяч доларів США. Зловмисниця, використовуючи підроблені фінансово-бухгалтерські документи та депозитні договори, розміщувала грошові кошти клієнта банку на карткові рахунки, які відкривала без його відома, після чого шляхом складних маніпуляцій переказувала ці кошти на карткові рахунки та знімала готівку, яку в подальшому привласнювала.

Слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорущення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області