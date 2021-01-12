На Львівщині підробляли горілку відомих марок та цигарки

Правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків у місті Золочеві та у селах району, під час яких виявили та вилучили більше 5700 пляшок горілки відомих вітчизняних марок та більше 10 тисяч пачок цигарок – усе з ознаками підроблення та з наклеєними підробленими марками акцизного збору.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Злочинну схему реалізації підакцизних товарів на території Золочівського району викрили слідчі Бродівського відділення поліції спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури.

Вилучену продукцію скеровано на експертне дослідження.Також встановлено, що до розповсюдження контрафактного алкоголю та цигарок через мережу магазинів у місті Золочеві та на території району причетні двоє місцевих мешканців віком 33 та 38 років.

Досудове рослідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. // Діло