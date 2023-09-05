Ошукав 105 громадян на майже пів мільйона гривень – судитимуть мешканця Київщини

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця села Софіївська Борщагівка за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений розміщував на торговельних інтернет-майданчиках та у соцмережах оголошення про продаж тютюнових виробів, генераторів й інших товарів за цінами нижче ринкових. При цьому у володінні чи користуванні він їх не мав.

Після того, як громадяни оплачували покупку, замість оговореного товару він відправляв їм гіпсові вироби у картонних коробках. В окремих випадках після отримання передоплати не виходив на зв’язок.

У такий спосіб упродовж 2021-2023 років обвинувачений ошукав 105 осіб із різних областей України. Сума збитків становить майже пів мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура