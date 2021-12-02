На Львівщині поліцейські розшукують водія, який скоїв наїзд на дитину та втік з місця події

Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик отримав важкі травми та госпіталізований. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини події, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 грудня о 20.55 на вулиці Львівській у місті Великі Мости Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 11-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі травми та був госпіталізований.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місце знаходження автомобіля.

Відділ комунікації поліції Львівської області