На Київщині затримали злочинне угрупування викрадачів автівок преміум-класу

4 чоловіків організувавши злочинне угруповання, здійснювали крадіжки елітних транспортних засобів на території Броварського та Бориспільського районів.

Викрили злочинну діяльність чоловіків працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини спільно зі спецпризначеннями за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що організатором незаконної діяльності став 26-річний киянин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини та нині перебуває під слідством за збут наркотиків.

Правоохоронці провели 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях та вилучили знаряддя злочинів, номерні знаки , наркотичні речовини, банківські картки, мобільні телефони.

Автокрадіїв затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі є докази причетності чоловіків до вчинення 5 епізодів крадіжок автомобілів марок «Toyota» «Mitsubishi». Ними виявились молодики віком від 26 до 31 року. Всі вони уродженці Чернігівської області. Деякі з них раніше були засуджені.

Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

Поліція Київської області