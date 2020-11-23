Пожилой херсонец, находясь в гостях, порезал хозяев

66-летний горожанин в ходе конфликта на почве ревности порезал супругов.

К этой семье знакомых пенсионер пришел в гости на застолье со спиртным. Выпито было немало, и под конец «банкета» охмелевший 44-летний хозяин квартиры обрушил на гостя бурю попреков – дескать, оказывал слишком уж недвусмысленные знаки мужского внимания его гражданской супруге. 38-летняя сожительница претензии поддержала.

Выслушав их, «друг семьи» отлучился на кухню, и вернулся оттуда с двумя ножами. Один из них он всадил главе семейства в грудь, второй – в живот гражданской супруге.

Но даже после кровавой расправы гость никуда из квартиры не ушел. Раненая женщина вызвала полицию и «скорую помощь», так что медики забрали супружескую чету в больницу, а их обидчика стражи порядка доставили в Херсонский отдел Национальной полиции.

Начальник отдела, полковник Александр Говорун сообщил, что нападавшего задержали. По факту покушения на убийство материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований. // kherson.net.ua