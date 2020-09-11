На Львівщині правопорушник з ножем здійснив напад на прикордонника

Учора ввечері під час несення служби прикордонники відділу «Краківець» Львівського загону в районі одного з населених пунктів Яворівського району зупинили невідомого чоловіка.

У відповідь на запитання про наявність документів та мету його перебування у прикордонні, незнайомець дістав ніж та накинувся на одного з прикордонників.

Аби затримати правопорушника, правоохоронці здійснили попереджувальні постріли і, застосувавши спецзасоби, затримали нападника. На щастя, в результаті нападу прикордонники тілесних ушкоджень не отримали, чоловіку вдалося пошкодити ножем лише форму військовослужбовця.

Зі слів нападника стало відомо, що він є жителем Львівської області, але підтвердити це не зміг, бо жодних документів з собою не мав. Причину нападу на правоохоронця він також не пояснив.

Для проведення слідчих дій на місце події прикордонники викликали працівників Нацполіції. Після встановлення особи, правопорушника буде притягнуто до відповідальності за ст. 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску».

Крім того, по даному факту до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 342 КК України «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб» та ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

ДПСУ