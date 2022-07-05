Збитки державі на суму понад ₴100 млн.: на Буковини судитимуть учасників ОЗГ

Серед обвинувачених — діючі та колишні посадовці природного парку та комерційних структур.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно з обласною прокуратурою, організував діяльність угруповання на той час посадовець Національного природного парку.

Його учасники — комерційні структури — займалися незаконним видобуванням піщано-гравійної суміші з русла річки Черемош та рубками деревини. Крім того, цим підконтрольним підприємства продавали деревину за завищеними цінами і вони були задіяні у схемі з привласнення бюджетних коштів, які виділялися на будівництво природоохоронного науково-дослідного відділення.

Надприбутки, які надходили від злочинних схем на рахунки підконтрольних комерційних структур, розподілялися організатором між усіма учасниками організованої злочинної групи. Сума збитків, завдана державі, становить понад 100 млн грн.

Наразі Чернівецькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора та п’ятьох учасників організованої злочинної групи. Серед обвинувачених — діючі та колишні посадовці природного парку та комерційних структур. Їм інкримінують вчинення злочинів, відповідальність за які передбачена кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

— ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

— ч. 2 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах);

— ч. 2, ч. 3 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин);

— ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

— ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

— ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

— ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

— ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

Національна поліція України