В Одесі засудили зловмисника, який кілька разів зґвалтував неповнолітню

Раніше фігурант був засуджений за крадіжки.

Приморський районний суд Одеси засудив до дев’яти років позбавлення волі рецидивіста, який кілька разів зґвалтував неповнолітню.

Як йдеться у вироку суду, фігурант – уродженець міста Кілія Одеської області, який вже двічі був засуджений за крадіжку. Крім того, раніше він вже скоював ґвалтування, але залякав жертву, тому вона побоялася повідомити про злочин у поліцію.

Зазначається, шо ґвалтування, через яке він наразі отримав вирок, сталося в Одесі у березні 2018 року. Потерпілій тоді було 14 років. Встановлено, що чоловік заманив дівчину, яку добре знав, у закинуту будівлю на вул. Приморська під приводом повернення грошей за телефон, який вона просила продати. Коли потерпіла зайшла, він зачинив вхідні двері та, погрожуючи ножом, примусив віддати йому інший телефон, який вона мала.

Як зазначається, чоловік зробив це, щоб жертва не могла зателефонувати своїй мати та позвати на допомогу. Потім він примусив дівчину роздягнутися та почав ґвалтувати різними способами. Як встановив суд, це тривало більше години.

За даними слідства, чоловік не відпустив потерпілу, а наступного дня знов її зґвалтував кілька разів, після чого втік. Телефон він їй не повернув. У той же день потерпіла звернулась в правоохоронні органи.

Експертиза встановила, що до ґвалтування у дівчини статевих відносин не було, про що свідчать розриви дівочої пліви тощо.

Свою провину чоловік не визнав, стверджуючи, що потерпіла добровільно погодилась на інтимні стосунки.

Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої) та ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. До цього терміну додано ще рік – за невідбуте покарання за попередній злочин (крадіжка). Тому остаточно чоловіка засуджено до дев’яти років позбавлення волі. // УНІАН