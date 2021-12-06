У Києві судитимуть чоловіка, який скоїв розбійний напад на обмінник

Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що інцидент трапився у серпні цього року на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці. Тоді до поліції звернулась касир пункту обміну валют. Вона повідомила, що невідомий вимагав готівку та погрожував ножем, але, не отримавши бажаного й втік.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Вікторія Водзяновська, на місці події працювала слідчо-оперативна група:

«Нападник зайшов до приміщення обмінника, де почав погрожувати канцелярським ножем співробітниці. Однак, не отримавши бажаного, втік. Відразу по місту Києву була введена спеціальна поліцейська операція, аби затримати зловмисника. У ході оперативно-розшукових заходів нам вдалось встановити особу чоловіка. Ним виявився раніше судимий за крадіжку 51-річний мешканець Київської області. Ми вилучили у нього речові докази – канцелярський ніж та одяг».

Поліцейські за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. На даний час досудове розслідування завершено.

«Ми скерували до суду обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років із конфіскацією майна», — додала слідча.

Відділ комунікації поліції Києва