На Львівщині судитимуть групу лісників, які незаконно вирубали лісу на ₴2,5 мільйона

Обвинувальний акт відносно семи осіб скеровано до Радехівського районного суду. Фігурантам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Злочинну групу, яка «спеціалізувалася» на незаконній вирубці деревини цінних порід, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Організував протиправну діяльність лісничий одного з лісгоспів. У спільники взяв шість працівників цього ж лісгоспу. Вони систематично здійснювали порубку цінної деревини, яку надалі реалізовували місцевим підприємствам, що спеціалізуються на її обробці.

Для прикриття свого «бізнесу» підроблювали документи щодо об’єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, а також належного бухгалтерського обліку. Сума завданих збитків становить 2,5 мільйона гривень.

На підставі отриманих правоохоронцями доказів слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, повідомили зловмисникам про підозру.

Досудове розслідування у справі завершено. За погодженням Львівської обласної прокуратури обвинувальний акт відносно семи осіб скеровано до Радехівського районного суду області.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та ч. 1 та 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фігурантам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України