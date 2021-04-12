На Львівщині судитимуть п’ятьох службовців, які незаконно заволоділи ₴3,2 млн. бюджетних коштів

Львівською обласною прокуратурою до Галицького райсуду Львівської області скеровано обвинувальний акт стосовно п’яти службовців – трьох працівників управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації та двох працівників товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що члени організованої групи упродовж листопада 2019 – березня 2020 років шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт і довідок про вартість цих робіт, видали їх для оплати замовнику за виконання будівельних і ремонтних робіт на трьох об’єктах соціальної інфраструктури. Таким чином, вони незаконно заволоділи 3,2 млн грн Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації, виділеними з бюджету на будівництво об’єктів.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків під час досудового розслідування на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму понад 2,4 млн грн. Представником цивільного позивача у кримінальному провадженні заявлено позов на всю суму заподіяної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора