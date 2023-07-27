У столиці ліквідували масштабну нарколабораторію з виробництва метадону

Під час обшуків правоохоронці вилучили у двох «лаборантів» 142 кг готового до збуту наркотичного засобу, близько 150 кг прекурсорів та обладнання для виготовлення метадону. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить понад 1 400 000 доларів США.

Слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення метадону.

Під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, поліцейські встановили місце виготовлення та зберігання наркотику. У ході обшуків за адресою проживання наркодилерів правоохоронці виявили спеціально обладнані приміщення з холодильниками для зберігання вже готового «товару», колби з прекурсорами та реактивами, пластикові ємності з рідинами, ваги та пакувальні матеріали.

Загалом, правоохоронці вилучили 142 кг метадону та близько 150 кг прекурсорів для виготовлення наркотику. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить понад 1 400 000 доларів США. Заборонені речовини «лаборанти-початківці» планували продавати по всій Україні.

Двох фігурантів поліцейські затримали в Київській області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушники – це мешканці Київської області, 1976 та 1978 років народження.

За даними фактом розпочато кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби та ч. 1 ст. 313 – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає від шести до десяти років тюремного ув’язнення.

Крім того, поліцейські проводять заходи по встановленню інших учасників злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва