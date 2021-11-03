В столиці під час реалізації наркотиків затримано нацгвардійця

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону припинено злочинну діяльність військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з військових частин Національної гвардії України.

Установлено, що вказаний військовослужбовець у липні-листопаді 2021 року неодноразово здійснював збут наркотичних засобів, а саме – амфетаміну на території міста Києва, у тому числі серед військовослужбовців своєї військової частини.

02.11.2021, після чергового збуту наркотичних засобів у групі з цивільною особою старший солдат НГУ та вказана цивільна особа були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Затримання відбулося за процесуального керівництва Київської спецпрокуратури слідчими територіального управління ДБР у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки СБУ.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Затриманим наркоділкам наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає зловмисникам покарання у виді ув’язнення на строк до десяти років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері

Центрального регіону