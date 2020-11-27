На Львівщині у чоловіка вилучили вибухівку та боєприпаси

Виявлені заборонені предмети зловмисник зберігав у спеціальній схованці, облаштованій у фундаменті будинку.

26 листопада під час санкціонованого обшуку в помешканні 46-річного мешканця одного з сіл району слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції Яворівського відділу поліції спільно з спеціалістами-вибухотехніками виявили та вилучили корпуси гранат РГ-42 та Ф-1, підшивачі, електродетонатори, тротилову шашку, патрони до стрілецької зброї та магазин. Боєприпаси чоловік зберігав у схованці, облаштованій у фундаменті будинку. Усе вилучене поліцейські скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.

Відділ комунікації поліції Львівської області