На Львівщині у національному парку незаконно вирубали дерев на суму понад ₴2 млн.

На території НПП «Бойківщина» незаконно вирубали 465 дерев.

Про це йдеться на сторінці Держекоінспекції у Львівській області у Facebook.

«Під час проведення планової перевірки за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Державним підприємством «Турківське ЛГ» працівниками Інспекції було виявлено незаконно видані лісорубні квитки на спеціальне використання природних ресурсів, а саме: рубку 465 дерев різних порід в межах території об’єкту природно-заповідного фонду Національного природного парку «Бойківщина» на територорії ДП «Турківське ЛГ», – йдеться в повідомленні.

Сума збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про природно – заповідний фонд становить 2 037 103 грн.

Матеріали перевірки скеровано до Територіального управління, розташованого у місті Львові Державного бюро розслідувань, а також буде виставлена претензія ДП «Турківське ЛГ» на добровільне відшкодування завданих збитків. // Діло