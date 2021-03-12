На Львівщині у вимаганні $15 000 викрито посадовця Архітектурно-планувального бюро

Слідчі ТУ ДБР у місті Львові викрили посадовця спільного комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро об’єднаних громад» Пустомитівської районної ради на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Встановлено, що вказаний працівник вимагав у громадянина України, який будував комплекс придорожнього сервісу з мийкою самообслуговування, 15 000 доларів США за:

гарантовану видачу містобудівних умов та обмежень;

погодження технічної документації щодо заїзду на автомийку;

погодження дозвільних документів у правоохоронних органах.

11 березня 2021 року посадовця затримано під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 7 000 доларів США.

Попередньо, слідчими ДБР задокументовано ще два епізоди одержання неправомірної вигоди – 1000 доларів США та 800 доларів США.

Слідчі ДБР перевіряють причетність працівників поліції до вчинення вказаного злочину.

На даний час проведені обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта, а також у приміщенні УПП у Львівській області, в ході яких вилучено готівку, зброю та мобільні телефони, які ймовірно використовувалися для вчинення злочину.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід — Львівське управління ДВБ Нацполіції.

ДБР